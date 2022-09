Silent Hill: un nuovo gioco verrà annunciato presto per VGC, forse già a settembre

Stando a una nuova soffiata condivisa su Twitter da Andy Robinson, editor in chief della testata VGC, Konami potrebbe annunciare un nuovo Silent Hill "prima del previsto". Al post ha risposto Jeff Grubb, altro noto giornalista e insider, con una GIF che sembrerebbe suggerire che tale reveal potrebbe arrivare nel mese di settembre.

In un articolo pubblicato nella giornata di ieri, Robinson affermava che probabilmente Konami non farà nessun annuncio relativo a Silent Hill durante il Tokyo Game Show 2022, rimandando il reveal a un appuntamento successivo, come ad esempio uno State of Play o i The Game Awards 2022 di dicembre.

Il giornalista è tornato sui suoi passi grazie a delle nuove informazioni ottenute dalle sue fonti, che affermano appunto che il reveal potrebbe arrivare prima di quanto ipotizzato, forse già questo mese, stando alla risposta di Jeff Grubb su Twitter.

Lo stesso Robinson afferma di prendere con le pinze questa indiscrezione in quanto potrebbe rivelarsi infondata, ma c'è da dire che il giornalista raramente si espone in questo modo a meno che non sia certo dell'affidabilità delle sue fonti.

Cosa potrebbe annunciare Konami? Stando al report pubblicato da VGC a maggio, la compagnia giapponese avrebbe affidato il compito di realizzare un remake di Silent Hill 2 a Bloober Team, lo studio autore di The Medium, che pare sarà un'esclusiva console PlayStation.

Sempre secondo le fonti della testata, Konami avrebbe in programma anche una serie di "storie brevi" legate al brand di Silent Hill, con il progetto affidato a uno degli studi di Annapurna Interactive, il publisher di Stray, Neon White e Twelwe Minutes.

A questo punto non ci resta che attendere possibili novità da parte di Konami nelle prossime settimane. A quanto pare la compagnia giapponese potrebbe annunciare anche delle remaster dei primi tre Metal Gear Solid durante il Tokyo Game Show.