Genshin Impact: il cosplay di Eula viku_li è semplicemente perfetto

Genshin Impact e cosplayer vanno sicuramente a braccetto, dato che il vasto cast di personaggi carismatici presenti nell'action RPG free-to-play di Hoyoverse è una fonte d'ispirazione praticamente illimitata. Per ingannare l'attesa che ci separa dall'Update 3.0 che accoglierà i nuovi personaggi dal fascino esotico della regione di Sumeru, la modella viku_li ci propone un cosplay di Eula di grandissima qualità.

Eula Lawrence è un capitano dei Knights of Favonius di Mondstadt nonché uno dei personaggi giocabili di Genshin Impact di rarità 5 stelle, la più alta in assoluta. Il suo stile di combattimento è piuttosto particolare dato che sferra rapidi fendenti con una claymore e attacchi basati sul ghiaccio come se stesse eseguendo dei passi di danza classica.

Difficile muovere critiche al cosplay di Eula realizzato da viku_li, dato che si tratta di una rappresentazione praticamente perfetta, come potrete constatare voi stessi nello scatto qui sotto. Acconciatura e costume sono stati ricreati in maniera rigorosa e con grande cura per i dettagli ed è presente anche una replica 1:1 della spada utilizzata dal personaggio.

