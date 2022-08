Genshin Impact: il cosplay di Yae Miko di mmmenmentan è un incanto

Genshin Impact senza dubbio è uno dei giochi più amati dai cosplayer, dato che rappresenta una fonte d'ispirazione praticamente infinita considerando il ricco cast di personaggi creato da Hoyoverse e che continua ad espandersi di mese in mese. Oggi vi proponiamo il cosplay di Yae Miko realizzato da mmmenmentan.

Yae Miko è la somma sacerdotessa del santuario Narukami nell'arcipelago di Inazuma, nonché la proprietaria della casa editrice di libri Yae Publishing House, due attività davvero molto diverse tra loro. È un personaggio che usa abilità di elemento Electro e di rarità 5 stelle, ovvero è uno dei più rari da ottenere con le meccaniche gacha del gioco.

Il cosplay di mmmenmentan è praticamente perfetto, difficile muovergli qualche critica. Come potrete vedere negli scatti qui sotto, Yae Miko è stata rappresentata in maniera molto fedele, con costume e parrucca realizzati con grande cura. Anche la location utilizzata per lo scatto, un abitazione giapponese tradizionale, è senza dubbio azzeccata.

Che ne pensate del cosplay di Yae Miko di Genshin Impact realizzato da mmmenmentan? Fatecelo sapere nei commenti.