MultiVersus: data di inizio della Stagione 1 annunciata ufficialmente

Warner Bros. Games ha annunciato la data di inizio della Stagione 1 di MultiVersus. Segnatevi la data sul calendario: la prima stagione aprirà i battenti il 15 agosto.

L'annuncio è arrivato con un post su Twitter, dove apprendiamo inoltre che il 23 agosto Morty di Rick and Morty si unirà al roster del picchiaduro.

È stato confermato che con l'inizio della Stagione 1 arriverà anche un Battle Pass nuovo di zecca con numerose ricompense per i giocatori. Warner Bros. Games precisa che non tutti i contenuti verranno pubblicati lo stesso giorno, con nuove modalità e oggetti che verranno introdotti in MultiVersus a cadenza regolare durante il corso di tutta la stagione.

Tra i contenuti in arrivo durante la Stagione 1 di MultiVersus già confermati da Warner Bros. Games, troviamo Rick Sanchez, la modalità Arcade classica e le partite classificate. Non mancheranno anche nuovi oggetti per la personalizzazione, come icone, banner e costumi alternativi per i personaggi.

Nel frattempo MultiVersus si sta rivelando un successo e ha raggiunto di recente quota 10 milioni di giocatori in tutto il mondo. Gli sviluppatori hanno promesso che aggiorneranno il picchiaduro nel tempo, non solo con nuovi contenuti e personaggi, ma anche per aggiungere funzioni aggiuntive e modificare il bilanciamento. Ad esempio sono in lavorazione dei grossi cambiamenti per il sistema di collisioni degli attacchi.