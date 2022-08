Capcom annuncia eventi e la line-up parziale del TGS 2022, che include Street Fighter 6 ed Exoprimal

Capcom ha annunciato ufficialmente i suoi piani per il Tokyo Game Show 2022 e la line-up parziale dei giochi che saranno presenti, che include anche Exoprimal e Street Fighter 6.

Tramite il sito ufficiale, la compagnia giapponese ha annunciato due appuntamenti in digitale in occasione della kermesse di Tokyo.

Il 15 settembre alle 16:00 italiane è in programma il "Tokyo Game Show 2022 Capcom Online Program", uno show pre-registrato in cui verranno svelate tutte le ultime novità dei giochi della compagnia, dunque potrebbero arrivare anche nuovi dettagli sull'Aggiornamento 2 di Monster Hunter Rise Sunbreak, previsto per la fine di settembre. E chissà, magari anche qualche informazione su Dragon's Dogma 2.

Street Fighter 6 sarà uno dei protagonisti del Tokyo Game Show 2022

Il 16 settembre alle 17:00 invece sarà il turno dello "Street Fighter 6 Special Program", dove possiamo aspettarci importanti novità sul picchiaduro, come ad esempio l'annuncio di uno o più lottatori.

Chi parteciperà alla manifestazione di persona avrà l'occasione di giocare a Exoprimal, Street Fighter 6, Monster Hunter Rise: Sunbreak e Mega Man Battle Network Legacy Collection. La lista come accennato è solo parziale e dunque verrà espansa nel corso delle prossime settimane.