Monster Hunter Rise Sunbreak: data di uscita, trailer e dettagli dell'Aggiornamento 1

Oggi Capcom ha svelato la data di uscita del primo Aggiornamento gratuito di Monster Hunter Rise: Sunbreak, fissata per domani, mercoledì 10 agosto, assieme a un trailer e i dettagli sulla corposa mole di nuovi contenuti in arrivo per i giocatori.

Il primo update gratuito della maxi-espansione introdurrà ben quattro nuovi mostri: sapevamo già del Nargacuga Iridescente e del Bazelguese Vulcanico, mentre oggi sono stati svelati anche il Rathalos argentato e la Rathian dorata. Di conseguenza aspettatevi anche ulteriori rami di armi e armature da craftare, con queste ultime che includeranno abilità inedite. Come precedentemente annunciato verrà aggiunta anche una nuova mappa, l'Arena desolata, che sarà lo scenario dello scontro con il Nargacuga Iridescente e altri mostri avanzati.

Le novità non finiscono qui, perché con l'update di domani saranno disponibili le missioni anomalia di Lv. 5 con nuovi mostri, come ad esempio Zinogre, Astalos e Almudron Lavico, nonché la prima serie di missioni evento, tra cui una che prevede di cacciare contemporaneamente due Rajang furiosi in arena.

Un'altra novità di grande spessore è rappresentata dalle "Indagini Anomalia", ovvero quest in cui le condizioni di gioco, come l'obiettivo, il luogo e il numero di giocatori, sono determinate in modo casuale. Completano le missioni farete salire di livello l'Indagine, con i mostri che diventeranno ancora più forti, e potrete ottenere varie ricompense presso il Laboratorio di Bahari, tra cui sfere armature, Voucher e oggetti per la fusione degli amuleti.

Ci sarà anche la nuova funzionalità "Creazione Quriose" che permettono di potenziare armi e armature utilizzando i materiali ottenuti nelle Indagini Anomalia. Nel primo caso potrete scegliere tra bonus fissi per potenziare attacco, affinità, elemento, acutezza e livello dello slot furia, mentre per quanto riguarda le armature le migliorie sono attivate con dei roll casuali, che permettono tra le altre cose di aumentare gli slot per le abilità. Questi potenziamenti possono essere eseguiti più volte a piacimento.

Il Director Yoshitake Suzuki ha spiegato che il livello delle missioni anomalia e il level cap delle Indagini Anomalie verrà incrementato nel tempo di update in update.

A tal proposito, Capcom ha inoltre offerto degli aggiornamenti sulla roadmap dei prossimi contenuti in arrivo su Monster Hunter Rise: Sunbreak, svelando che il secondo aggiornamento gratuito, in precedenza previsto per l'autunno, uscirà a fine settembre. Includerà nuovi "mostri di specie e sottospecie rare" e "mostri potenziati".

L'aggiornamento 1 di Monster Hunter Rise: Sunbreak includerà anche una lunga serie di bug fix e modifiche, che sono state riassunte nelle note ufficiali disponibili in italiano a questo indirizzo.