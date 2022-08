Unknown Worlds annuncerà una nuova IP con gameplay alla Gamescom 2022: sono i creatori di Subnautica

Tramite Twitter, Geoff Keighley ha confermato che durante la Opening Night Live della Gamescom 2022 avremo modo di vedere il nuovo gioco di Unknown Worlds, creatori di Subnautica.

Come potete vedere poco sotto, Keighley ha scritto: "Presso la Gamescom Opening Night Live, il 23 agosto, non vediamo l'ora di dare il benvenuto a Unknown Worlds (creatori della serie Subnautica) durante lo show. Il Game Director Charlie Cleveland si unirà a me per annunciare la nuova IP sci-fi e mostrare molto gameplay! Ci vediamo in Germania!".

Il tweet di Keighley contiene uno sfortunato errore di battitura e di tag: il gioco è Subnautica, non Subnotica.

Keighley, come avete letto, ha confermato due fattori molto importanti: si tratta di un nuova IP (quindi non di un nuovo Subnautica, già confermato) e sarà mostrato tanto gameplay. Tramite un precedente annuncio dell'editore, sappiamo che sarà un gioco di strategia a turni per PC e mobile, con una struttura "facile da imparare, difficile da dominare". Sarà divertente da giocare ma anche da guardare, lasciando intendere che è pensato anche per essere un prodotto da streaming. Il periodo di uscita dovrebbe essere la fine del 2022 in Accesso Anticipato.

Ovviamente, tali informazioni potrebbero essere non del tutto corrette, visto che sono passati un po' di mesi da quando sono state condivise. Soprattutto la data di uscita potrebbe essere stata modificata. Per le conferme dovremo attendere la Gamescom 2022.