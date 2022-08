Creative SXFI AIR GAMER, la recensione delle cuffie over-ear con l'ottimo audio surround Super X-Fi

Creative non è certo nuova nel settore dei dispositivi audio. Sulle nostre pagine abbiamo già recensito due delle loro soundbar: la SXFI CARRIER e la Katana V2. Entrambi i prodotti ci hanno alquanto soddisfatto per la loro qualità sonora, racchiusa in un prodotto tutto sommato ben posizionato in termini di prezzo. Oltre ad avere un buon hardware ed una compatibilità pressoché totale con le principali sorgenti audio, i prodotti Creative sfruttano anche avanzate tecnologie per produrre un audio tridimensionale e virtualizzare l'effetto surround. Tutti questi aspetti si ritrovano anche nelle cuffie Creative SXFI AIR GAMER, che abbiamo avuto il piacere di provare nelle scorse settimane. Il prezzo poco superiore ai 100€ le posiziona in una fascia non proprio economica, ma sicuramente non rientrano in quella categoria di prodotti veramente premium. Vista la buona esperienza vissuta con altri prodotti Creative, non potevamo che avvicinarci a queste cuffie SXFI AIR GAMER con un certo interesse e una dose di curiosità. Non ci restava che metterle sotto stress nella nostra consueta routine di prove, che comprende la riproduzione prolungata di film, musica, serie TV e chiaramente anche di vari generi videoludici. Terminati i test ci siamo fatti un'idea molto chiara delle Creative SXFI AIR GAMER e siamo quindi pronti per esporla a voi lettori in questa nostra recensione.

Specifiche tecniche Confezione delle cuffie Creative SXFI AIR GAMER Le cuffie over-ear Creative SXFI AIR GAMER hanno una scheda tecnica in linea con le nostre aspettative. In primis dispongono di driver al neodimio da 50 millimetri con una risposta in frequenza che va dai 20 Hz ai 20 kHz, restando quindi abbastanza nei canoni del mercato per questa tipologia di prodotti. Possono essere collegate tramite cavo USB (è presente l'adattatore USB-C/USB-A) e jack da 3,5 millimetri, senza dimenticare la modalità wireless con il Bluetooth. Le due tipologie di connessione possono essere sfruttate anche simultaneamente per riprodurre più sorgenti audio. Creative dichiara la totale compatibilità con tutte le moderne console da gioco, computer e anche dispositivi mobili. Con il collegamento cablato USB le cuffie supportano l'audio virtuale a 7.1 canali, il quale viene generato tramite la tecnologia proprietaria Super X-Fi. Quest'ultima permette a un paio di cuffie stereo di produrre il suono come se fuoriuscisse da un set di altoparlanti surround posizionati nella stanza. Inoltre, grazie alla configurazione manuale sullo smartphone, è possibile mappare il nostro cranio e la forma dei lobi per rendere l'esperienza d'ascolto ancora più personale. Ci sono poi due microfoni, uno posizionato sull'asta rimovibile, mentre l'altro è incorporato direttamente nell'headset. In questo modo è possibile usare le cuffie anche all'esterno senza attirare troppa attenzione. Infine troviamo un elemento a dir poco particolare: uno slot per le schede microSD. Inserendo una scheda di memoria potremo riprodurre i brani direttamente dall'headset, senza connetterlo ad alcun dispositivo, cosa che potrebbe tornare utile ad esempio, se andiamo a correre all'esterno per non dover portare necessariamente lo smartphone con noi. Scheda tecnica Tipologia: cuffie over-ear

Design Archetto regolabile delle Creative SXFI AIR GAMER Le SXFI AIR sono state progettate con una combinazione di materiali plastici, alluminio e pelle sintetica. La struttura portante si basa su un archetto in alluminio, rivestito da una similpelle poco imbottita. Questa parte a prima vista potrebbe sembrare poco comoda, ma considerando che le cuffie vengono sorrette principalmente dalla presa sul cranio esercitata dai padiglioni, la loro indossabilità non è stata compromessa. La distanza dei padiglioni si può regolare con un pratico e preciso meccanismo a scatto, mentre la mobilità verticale e orizzontale l'abbiamo trovata rigida e macchinosa. Sebbene l'archetto poco flessibile eserciti una buona pressione per mantenere salde le cuffie sul cranio, lo scarso grado di mobilità dei padiglioni potrebbe adattarle male alla forma della nostra testa. Ancora una volta questo elemento viene compensato dalla superficie che entra in contatto con la pelle attorno alle nostre orecchie, cioè una similpelle forata ampiamente imbottita per garantire la massima comodità e traspirazione. La dimensione dei padiglioni è piuttosto generosa, cosa che permette alle cuffie di inglobare bene i lobi come da tradizione degli headset over-ear. Padiglioni con LED RGB personalizzabili delle Creative SXFI AIR GAMER La parte esterna dei padiglioni è rivestita in plastica opaca, decorata con alcune scritte e motivi. Sotto quest'ultimi si nascondono anche dei LED RGB completamente personalizzabili tramite il software su PC per dare un tocco più personale alle cuffie. Il padiglione destro è privo di comandi, mentre quello sinistro dispone di numerosi tasti e porte. Si parte da quella USB-C, poi c'è l'uscita jack 3,5 millimetri, uno slot microSD e la porta di collegamento per il microfono rimovibile. Non manca nemmeno il tasto per l'accensione e la configurazione delle connessioni Bluetooth, l'attivazione manuale della modalità Super X-Fi ed infine il tasto di accensione e spegnimento. La parte esterna del padiglione invece permette di eseguire altre regolazioni tramite delle gesture touch. Si può aggiustare il livello del volume, rispondere alle chiamate o passare al brano successivo. Sebbene siano facilmente raggiungibili, abbiamo trovato i controlli touch poco responsivi e decisamente meno precisi ad esempio di una classica rotella analogica del volume.

Esperienza d'uso Creative SXFI AIR GAMER indossate con LED RGB e microfono La prima configurazione delle cuffie risulta particolarmente semplice ed intuitiva. Basterà infatti collegarle ad un dispositivo compatibile tramite i cavi presenti nella confezione, oppure sfruttando l'accoppiamento Bluetooth. Sotto questo punto di vista non abbiamo riscontrato alcuna difficoltà, quindi possiamo premiare la compatibilità pressoché totale. Un complimento va fatto anche in merito alla possibilità di ascoltare due tracce audio contemporaneamente. Ad esempio abbiamo collegato la console via cavo a Nintendo Switch e tramite Bluetooth al nostro smartphone. In questo modo siamo riusciti a giocare a Monster Hunter Rise, chattando con i nostri amici tramite Discord installato sul telefono. Purtroppo il collegamento Bluetooth non è di ultimissima generazione e soffre di una leggera latenza, quindi lo stesso produttore consiglia di utilizzare i cavi per un'esperienza audiovisiva adeguata. Una volta indossate, le cuffie sono piuttosto leggere e comode. I larghi cuscinetti in pelle sono estremamente traspiranti e tendono a non scaldare la superficie attorno alle orecchie. C'è però un lato negativo: l'isolamento passivo è veramente scarso. Sentirete perfettamente le ventole del PC, i click dei tasti sulla tastiera e anche le voci provenienti da una stanza distante. La cancellazione attiva del rumore non è presente, quindi dovrete per forza accontentarvi di questo livello di isolamento. Asta del microfono delle Creative SXFI AIR GAMER La qualità dell'audio in uscita da queste Creative SXFI AIR GAMER è senza dubbio elevata, soprattutto considerato il prezzo non eccessivo. Senza nemmeno coinvolgere la tecnologia Super X-Fi, abbiamo potuto godere di una riproduzione pulita di effetti sonori, voci e musica. I bassi sono ben enfatizzati dai solidi driver da 50 millimetri e non vengono minimamente distorti durante la riproduzione di esplosioni o dalla grancassa della batteria nei brani musicali. Attivando Super X-Fi aumenta ulteriormente il livello di tridimensionalità ed è possibile percepire con buona precisione la direzionalità dei suoni. Vi consigliamo di utilizzare la Battle Mode, disponibile come estensione della Super X-Fi, la quale eccelle chiaramente negli sparatutto competitivi, dando maggiore spazio alle frequenze più importanti per questo genere videoludico. Oltre a capire bene la direzione degli scontri a fuoco, dei nemici e dei passi, si può percepire in maniera piuttosto naturale anche la loro distanza. Le potenzialità della tecnologia Super X-Fi si sentono anche durante la riproduzione musicale. Qui la leggera latenza del collegamento Bluetooth non rovina l'esperienza d'ascolto. Abbiamo apprezzato le SXFI AIR con la musica di artisti come Pink Floyd o le orchestre di musica classica, dove gli strumenti si sentivano in maniera nitida e ben distinta. Percepire la musica provenire da tutte le direzioni è una piacevole sensazione d'ascolto. Controlli e porte sul padiglione delle Creative SXFI AIR GAMER Per quanto riguarda la riproduzione di film e serie TV possiamo fare un discorso del tutto analogo. Super X-Fi aiuta tantissimo a farci immergere nelle nostre pellicole e programmi televisivi preferiti, grazie ad una buona fedeltà sonora anche nelle situazioni più complesse come possono essere delle dinamiche e veloci scene d'azione. I 7.1 canali audio virtuali vengono ben emulati e, se vi trovate in un ambiente silenzioso, lo scarso isolamento passivo vi farà percepire un audio proveniente direttamente dalla stanza e non esclusivamente dalle cuffie. Il microfono incorporato è utile solamente per rispondere a qualche chiamata urgente, perché non è in grado di catturare molto bene la voce, soprattutto se vi trovate in luoghi rumorosi. Il microfono incorporato nell'asta rimovibile invece si difende meglio, essendo in grado di campionare nitidamente la voce, seppur tende a renderla un pelo troppo robotica. Inoltre riduce i rumori esterni come il click dei tasti della tastiera, oppure le ventole del PC. Per la comunicazione online può andare più che bene, ma evitate di usarlo per registrare i video da caricare su YouTube oppure per trasmettervi in diretta su Twitch. Infine va assolutamente fatta una piccola menzione per quanto riguarda l'autonomia di queste cuffie. Le 10 ore promesse da Creative sono bene o male una stima piuttosto realistica. Purtroppo però sono ben al di sotto della media del settore, quindi per una determinata tipologia di utilizzo questa debolezza potrebbe risultare importante in termini di giudizio del prodotto.