Marvel's Spider-Man: ecco quando scadrà l'embargo delle recensioni della versione PC

Vediamo quando scadrà l'embargo sulle recensioni della versione PC di Marvel's Spider-Man: mercoledì 10 agosto 2022 alle 17:00, ora italiana. Quindi i primi giudizi sulla nuova versione del gioco di Insomniac Games, tra i quali il nostro, saranno online in quel momento.

Marvel's Spider-Man è uno dei titoli PlayStation di maggior successo dell'epoca PS4 tra quelli pubblicati in esclusiva da Sony sulla piattaforma. Si tratta a detta di molti del miglior gioco dedicato al noto personaggio dei fumetti, nonché uno dei primi a essere portato anche su PS5. La versione PC è appunto quella rimasterizzata, vista anche sulla console di Sony.

Come annunciato dall'editore, il gioco sarà disponibile a partire dal 12 agosto 2022. Chi lo prenota per tempo, riceverà i seguenti bonus:

Costume Iron Spider

Costume Velocity

Costume Spider-Punk

Gadget Spider-Drone

5 punti abilità

La versione PC di Marvel's Spider-Man introduce diverse novità rispetto a quelle console, prima fra tutte la presenza di un menù per le impostazioni grafiche, che consentirà di regolare i vari dettagli e di attivare o disattivare determinati effetti. Vengono inoltre supportate alcune caratteristiche avanzate, che riportiamo in breve: framerate sbloccato; DLSS e DLAA di Nvidia, che migliorano, rispettivamente, prestazioni e qualità dell'immagine; riflessi in ray-tracing e ombre di qualità superiore; supporto ai monitor ultrawide, così da poter giocare a risoluzioni di 16:9, 16:10, 21:9, 32:9 e 48:9; personalizzazione dei comandi. Interessante il fatto che siano supportati anche i feedback aptici del DualSense, controller perfettamente compatibile con i moderni PC.