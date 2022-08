Blade Runner Enhanced Edition: gli sviluppatori spiegano il motivo per il quale il gioco è terribile

Una nuova intervista di PCGamesN con Larry Kuperman e Dimitris Giannakis di Nightdive, rispettivamente direttore dello sviluppo commerciale e produttore principale di Blade Runner Enhanced Edition, fa luce sulle problematiche che il gioco ha dovuto affrontare durante lo sviluppo e che hanno portato alla pubblicazione di un'opera incompleta.

Come vi abbiamo detto nella nostra recensione, "la versione Enhanced di Blade Runner non gli rende semplicemente giustizia: il lavoro fatto sulla grafica è figlio di un'automazione ottusa e spietata, la nuova interfaccia è pessima e, in generale, è un peggioramento netto rispetto alla versione ScummVM. Ecco, chiunque possa, ripieghi su quella."

"Se qualcuno pensa che ci siamo seduti attorno a un tavolo e abbiamo detto che avremmo pubblicato un gioco non all'altezza dei nostri standard Nightdive... questo non è successo", ha detto Kuperman a PCGamesN. I due attribuiscono invece la maggior parte della colpa a una confluenza di fattori, in particolare al desiderio di Kuperman di distribuire il gioco in tempo per il 40° anniversario del film originale e all'assenza di personale di QA a causa di Covid-19. Con Giannakis che si è preso un periodo di ferie per trasferirsi dall'altra parte del Paese, non c'era nessuno disposto a tirare il freno a mano al progetto.

Blade Runner Enhanced Edition

"Chiunque mi conosca sa che ho una forte personalità", ha detto Kuperman, aggiungendo che, se Giannakis fosse stato disponibile, avrebbe potuto "essere lui a dire: 'Ehi, non siamo pronti'" ed evitare la pubblicazione del gioco in un formato così problematico. Pare però che non fosse l'unico problema: i due hanno indicato una serie di problemi causati dall'assenza del codice sorgente del gioco originale e della difficoltà di testare un gioco che si basa così pesantemente sulla casualità per determinare ciò che i giocatori vedono.

Ci sono però anche buone notizie. La coppia ha confermato che è in lavorazione un'altra patch per Blade Runner Enhanced Edition. Nightdive ha in programma di permettere ai giocatori di passare dalle cutscene originali a quelle migliorate, di correggere i problemi dell'interfaccia utente e risolvere tanti problemi indicati dai giocatori.