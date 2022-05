Project M è il nuovo gioco dal team di Subnautica e il publisher di PUBG, altri dettagli

Krafton, il publisher di PUBG, ha diffuso alcune informazioni anche su Project M, altro titolo attualmente in sviluppo presso la propria scuderia e in questo caso da parte del team di Subnautica, Unknown Worlds, ancora da mostrare in maniera estesa.

Nella stessa conferenza finanziaria in cui sono stati diffusi nuovi dettagli su The Callisto Protocol, uno dei giochi di punta del publisher coreano, sono dunque stati diffusi alcuni dettagli di questo misterioso Project M, che se non altro si definisce un po' almeno per quanto riguarda struttura e genere di gioco.

Il nuovo titolo di Unknown Worlds è un gioco strategico a turni, incentrato su un mondo ad ambientazione fantascientifica, destinato ad arrivare su PC e piattaforme mobile.

La slide con le informazioni su Project M e The Callisto Protocol

Poche altre sono le informazioni diffuse, comunque molto vaghe: si tratta di un titolo che segue la formula "facile da imparare, difficile da padroneggiare", in base a quanto riferito e rappresenta una nuova "esperienza unica" creata dagli autori di Subnautica.

Interessante notare come anche questo sia previsto, per il momento, nella seconda metà del 2022, almeno per quanto riguarda l'accesso anticipato. Si tratta della stessa finestra temporale in cui, al momento, è previsto anche The Callisto Protocol, considerato un gioco "quadrupla A" dal publisher di PUBG.