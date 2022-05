The Callisto Protocol è un gioco "quadrupla A", periodo di uscita svelato

Dalle comunicazioni finanziarie di Krafton, il publisher sudcoreano di PUBG, veniamo a conoscenza di alcune informazioni riguardanti The Callisto Protocol, che è pubblicato dalla medesima compagnia, la quale si riferisca al gioco in questione come a una produzione "quadrupla A", con un periodo di uscita che sembra più vicino del previsto essendo piazzato nella seconda metà del 2022.

Ulteriori informazioni su The Callisto Protocol arriveranno il 24 maggio, con un trailer del gameplay che verrà invece diffuso a giugno 2022, probabilmente all'interno della Summer Game Fest.

The Callisto Protocol, il primo screenshot del gioco

Il periodo di uscita del gioco, secondo Krafton, è attualmente piazzato per la seconda metà del 2022 e si tratta dunque di un periodo più vicino di quanto si potesse pensare, considerando che del gioco non si è visto ancora nulla al di là del primo trailer di presentazione dal taglio cinematografico.

Il publisher punta, per il nuovo gioco in sviluppo presso il team Striking Distance di Glen Schofield (autore di Dead Space), a un'"esperienza horror della massima qualità", con "meccaniche di azione uniche", a quanto pare. Lo considera anche un gioco AAAA, per far capire maggiormente come sia una produzione di altissimo livello, anche se la definizione continua ad avere poco senso, dal punto di vista della terminologia legata allo sviluppo.

Ieri avevamo visto alcune nuove immagini di The Callisto Protocol, che si presenta come gioco di copertina del nuovo numero di Game Informer.