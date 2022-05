Monster Hunter Rise Sunbreak: video con le nuove mosse di Arco, Lama Caricata e Lancia-fucile

Capcom ha pubblicato altri tre video gameplay di Monster Hunter Rise: Sunbreak presentando le nuove mosse di Arco, Lama Caricata e Lancia-fucile che verranno introdotte con la maxi-espansione di quest'estate.

Nel filmato qui sopra possiamo ammirare il nuovo attacco fildiseta "Vincolo del carnefice" dell'Arco. Il cacciatore spara una freccia che si conficca sul bersaglio, se una seconda freccia colpisce nello stesso punto infliggerà danni ingenti. Vediamo in azione anche l'abilità scambio "Affondo prima saetta", un breve scatto a cui segue un affondo con un paletto.

Il secondo video è dedicato alla Lama Caricata. Con la "Posa Pronta" il cacciatore si prepara a incassare il colpo nemico con lo scudo per poi passare a una combo in modalità spada o ascia a seconda della respinta. L'abilità scambio "Boccetta concatenata: percussore" permette di immagazzinare energia elementale con gli attacchi con spada per poi rilasciarla con un'esplosione con il primo fendente di ascia che va a segno, estendendo tra l'altro il bonus elementale.

L'ultimo filmato è dedicato alla Lancia-fucile e presenta l'attacco fildiseta "Raffica di colpi", un rapido scatto in avanti a cui può seguire una forte esplosione. L'abilità scambio "Cannone eruttante" riscalda la punta della lancia, potenziando i fendenti per un breve periodo.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Monster Hunter Rise: Sunreak sarà disponibile per PC e Nintendo Switch a partire dal 30 giugno 2022. Nei giorni scorsi Capcom ha anche pubblicato tre video dedicati a Spadone, Martello e Falcione Insetto, e altrettanti per Spadascia, Balestra Pesante e Spada e Scudo, nonché per il Corno da Caccia.