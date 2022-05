Eve Online può ora essere giocato tramite browser anche dagli Alpha, ecco quanto costa

Eve Anywhere è ora disponibile per i giocatori Alpha di Eve Online. Si tratta della possibilità di giocare ad Eve Online direttamente nel browser (Chrome, Edge, Firefox e Safari) senza dover usare un client dedicato. Il prezzo è di circa un euro e cinquanta al giorno.

In precedenza, questa funzione era disponibile unicamente per i giocatori di livello Omega. Ora, anche gli Alpha possono accedere al servizio. Inoltre, è importante ricordare che per giocare è necessario disporre di una connessione che raggiunga almeno i 25 mbps.

"A partire da oggi i piloti Alpha possono usufruire di Eve Anywhere, la rivoluzionaria piattaforma basata su cloud che mette New Eden direttamente nel vostro browser preferito!" spiega lo sviluppatore CCP Games.

"Eve Anywhere è stato sviluppato in stretta collaborazione con il nostro partner di fiducia Intel e consente di giocare a Eve in movimento attraverso Chrome, Safari, Firefox ed Edge, sia che si tratti di un PC che di un tablet. Sia che stiate combattendo, lavorando nelle miniere o costruendo un impero industriale, Eve Anywhere può aiutarvi a passare senza problemi dal gioco su client a quello su browser".

Nel caso non lo sappiate, ad aprile 2022 il prezzo dell'abbonamento mensile di Eve Online è aumentato per la prima volta sin dal 2004, passando da 15 a 20 dollari.