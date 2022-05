Final Fantasy 14: la versione Steam Deck è stata corretta, conferma Valve

Valve ha confermato che i problemi di Final Fantasy 14 con Steam Deck sono ora stati risolti con l'update (in versione di test) della console. I giocatori possono quindi tornare a giocare tramite la piattaforma portatile di Valve all'MMO di Square Enix, senza timore.

Ricordiamo che i problemi di Final Fantasy 14 con Steam Deck sono iniziati lo scorso marzo, quando l'MMO ha ricevuto un nuovo aggiornamento, nel quale era incluso un nuovo launcher. Quest'ultimo ha impedito al gioco di essere eseguito tramite la piattaforma portatile di Valve.

Steam Deck

Precisamente, l'informazione arriva dalla più recente patch note dedicata al sistema operativo di Steam Deck. Valve conferma che ora il launcher di Final Fantasy 14 funzione correttamente con Proton (l'OS) e con Steam Deck. Per ora, precisiamo, l'update è disponibile solo in versione test. Precisamente, si tratta della versione 7.0.2, che dovrebbe essere disponibile per tutti a breve termine.

Precisiamo infine che questo update risolve problemi dedicati a giochi come Age of Chivalry, Chrono Cross, Warhammer Vermintide, e Resident Evil Revelations 2. Infine, vi è una correzione per Elden Ring, che causava dei crash dopo lunghe sessioni di gameplay.

In precedente, Valve aveva anche confermato che i giochi bloccati sulla console erano solo un problema tecnico, ecco cosa è successo.