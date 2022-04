Steam Deck: i giochi bloccati? Valve conferma che è solo un problema tecnico, ecco cosa è successo

Recentemente, i giocatori di Steam Deck hanno scoperto che alcuni giochi non erano installabili sulla piattaforma. Inizialmente non era chiaro cosa stesse succedendo e alcuni hanno supposto che gli sviluppatori stessero bloccando l'uso dei giochi sulla console ma, in una e-mail inviata a PC Gamer, Valve ha confermato che il caso in questione era un problema del backend di Steam, non una configurazione intenzionale degli autori dei giochi.

"Prima del lancio di Deck, abbiamo aggiunto una funzione per consentire agli sviluppatori di etichettare determinati contenuti come rilevanti solo per i clienti di Deck", ha detto Valve. "Questo permetterebbe agli sviluppatori di fornire automaticamente una diversa configurazione grafica di default su Deck, per esempio. C'è stato un problema tecnico con il modo in cui questa funzione è stata resa disponibile, e così purtroppo alcuni contenuti sono stati erroneamente etichettati come il contrario di se stessi ("consegnare questi contenuti a ogni cliente *non* su un Deck": il *non* non dovrebbe esserci)."

"Da allora abbiamo aggiornato questa funzione in modo che gli sviluppatori non possano più attivare accidentalmente questo stato. Per tutti i giochi che sono in uno stato 'non installabile', stiamo lavorando con i partner per risolvere il problema".

Steam Deck

