Steam: sconti Going Rogue, in attesa delle nuove offerte del 2 maggio 2022

I nuovi sconti di Steam inizieranno il due maggio, ma fino ad allora vi sono una serie di offerte pronte a farci compagnia. Chiamate "Going Rogue", propongono vari sconti su giochi roguelike/roguelite, ma anche su altri giochi d'azione.

Ecco alcuni dei migliori giochi in offerta in questo momento su Steam:

Dandy Ace -- 4,19€

Haiku: The Robot -- 16,14€

Holomento -- 16,99€

King Arthur: Knight's Tale -- 40,49€

Mega Man Zero/ZX Legacy Collection -- 19,79€

Monster Hunter Rise -- 29,99€

Nioh: The Complete Edition -- 12,49€

Nioh 2: The Complete Edition -- 38,99€

Onimusha: Warlords -- 7,99€

Otherworld Legends -- 9,58€

Peglin -- 14,84€

Rogue Legacy 2 -- 17,59€

Sekiro: Shadows Die Twice -- 29,99€

Skul: The Hero Slayer -- 11,75€

Sparklite -- 6,24€

Star Wars Jedi: Fallen Order -- 9,99€

Potete trovare la lista completa degli sconti della categoria Going Rogue di Steam a questo indirizzo.

Il castello di Rogue Legacy 2

Tra le offerte, come potete vedere, vi è il da poco pubblicato Rogue Legacy 2, che ha raggiunto la versione 1.0 dopo un periodo di Accesso Anticipato. Secondo le prime recensioni internazionali, si tratta di uno dei migliori giochi dell'anno. La lista include comunque giochi non rogue-lite, come detto: ad esempio Sekiro Shadows Die Twice e Star Wars Jedi Fallen Order, due giochi d'azione d'ispirazione souls-like che offrono però qualcosa di diverso rispetto al solito.