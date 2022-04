Warner Bros vuole vendere i team e le IP? Giornalista ha sentito molte voci, Sony e MS ascoltano

Imran Khan, noto giornalista USA, ha condiviso su Twitter una voce molto interessante. Warner Bros Discovery potrebbe aver intenzione di vendere i propri team di sviluppo e dare le proprie IP in licenza. Tra le compagnia interessante vi sono anche Sony e Microsoft.

Precisamente, come potete vedere nel tweet qui sotto, Imran Khan ha scritto: "Non ho potuto ottenere sufficienti conferme da scrivere un vero articolo a riguardo, ma sto sentendo un buon numero di chiacchiere questa settimana riguardo al fatto che Warner Bros Discovery voglia vendere i propri team di sviluppo videoludico. Le società interessate includono Electronic Arts, Take-Two, Microsoft, Sony, Tencent, Netease, PUBG Corp. Warner Bros Discovery vuole vendere i team e dare in licenza le IP, si suppone".

Khan aggiunge, nei tweet successivi, che un importante elemento da tenere in considerazione è che Warner Bros Discovery - società nata da poco dalla fusione di WarnerMedia e Discovery - sta subendo delle ristrutturazioni interne e in questo momento ha intenzione di tagliare i costi di tre miliardi di dollari.

Considerando che è un periodo intenso per l'M&A in ambito videoludico, l'idea di vendere i propri team di sviluppo potrebbe effettivamente sembrare un ottimo modo per guadagnare una buona cifra e al tempo stesso tagliare totalmente molte spese. Ovviamente, si tratta di rumor e speculazioni. Khan stesso precisa di non avere abbastanza conferme per il momento.

Sappiamo inoltre che Xbox cerca un manager che aiuti nella gestione di nuove acquisizioni di studi di sviluppo.