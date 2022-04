Steam, ecco i 20 titoli più popolari di marzo 2022: spunta anche un gioco per soli adulti

Steam ha condiviso tramite il proprio sito la lista dei 20 giochi più popolari di marzo 2022, in ordine rigorosamente casuale. Tra questi, un po' a sorpresa oppure no, spunta anche un gioco per soli adulti.

Have a Nice Death

Elex II

Animal Shelter

Distant Worlds 2

Lust Theory - Season 1

Hero's Hour

WWE 2K22

TUNIX

ANNO: Mutationem

The Planet Crafter

Shadow Warrior 3

Midnight Ghost Hunt

Core Keeper

Persona 4 Arena Ultimax

Soulworker

Airborne Kingdom

Coromon

Ghostwire Tokyo

Death Stranding Director's Cut

Weird West

La lista dei giochi più popolari di marzo 2022 su Steam include vari nomi noti, come il piacevole Have a Nice Death, un roguelite nel quale interpretiamo il tristo mietitore che deve rimettere in riga i propri impiegati in una versione dell'aldilà immaginata come una grande azienda allo sbando. Potete leggere il nostro provato qui.

Non stupisce inoltre il successo di Tunic, piccola avventura zelda-like nel quale prendiamo il controllo di una piccola volpe antropomorfa che con spada e scudo deve farsi largo in un mondo pieno di insidie. Inoltre, ha avuto la meglio anche Coromon, un clone di Pokémon che punta sui fan storici della saga di Game Freak che desiderano un gioco dal sapore classico.

Una scena di battaglia di Coromon

Spunta anche, come detto, Lust Theory - Season 1: un vero gioco NSFW i cui temi possono essere facilmente intuiti. Ricordate che per accedere alla pagina prodotto di questo gioco bisogna avere eseguito l'accesso con il proprio account e avere più di 18 anni, nel caso nel quale decidiate di fare ricerche... private.

