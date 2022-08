Skyrim: mod aggiunge una sorta di sistema Nemesis de L'Ombra di Mordor in TES 5

Un modder ha realizzato una mod per Skyrim che aggiunte all'interno di TES 5 un sistema di gioco molto simile al Nemesis di La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor.

Il creatore è Syclonix e ha reso disponibile la mod su NexusMods, a questo indirizzo. La mod è in grado di trasformare moltissimi nemici in una nemesi del nostro personaggio: la nemesi si crea quando veniamo uccisi. Questa creatura ottiene un nome unico, diventa più potente, ruba alcune delle nostre armi (e potrebbe essere in grado anche di usarle) e infligge alcuni depotenziamenti al nostro Sangue di Drago di Skyrim.

L'unico modo per rimuovere il depotenziamento e riottenere quanto ci è stato rubato è cercare la nemesi ed eliminarla. La mod crea una missione dedicata nel menù di Skyrim, così da rendere il procedimento più semplice. Si possono avere fino a cinque nemesi contemporaneamente.

La mod cerca anche di creare delle missioni con una logica: ad esempio, se si elimina un vampiro questo può diventare noto come "Distruttore di scudi", ottenere il bonus "Rompi scudo" e impedirci di usare gli scudi. Inoltre, la missione potrebbe essere in un covo di vampiri. La mod fa anche sì che il nostro personaggio non muoia realmente: in caso di sconfitta, nel momento nel quale la nemesi viene generata, il nostro eroe non muore ma viene solo teletrasportato. Il tutto è un accorgimento tecnico necessario a non perdere i dati di gioco delle nemesi.

Ci sono in ogni caso dei limiti ragionati. La mod può trasformare in nemesi solo nemici che sono entro 25 livelli dal nostro: non c'è rischio di trasformare un avversario fuori dalla nostra portata in un nemico e rimanere bloccati. I personaggi delle missioni e tutti i personaggi essenziali di Skyrim non possono essere nemesi, così da non bloccare il gioco.

Come dice il creatore stesso, questo sistema si ispira a quello de L'Ombra di Mordor, ma non lo copia. In altre parole, non dovrebbe andare contro il brevetto di Warner Bros.

Le mod sono sempre molto apprezzate dai giocatori, come dimostra Skyrim Together Reborn con oltre 60.000 download.