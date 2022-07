Skyrim Together Reborn: oltre 60.000 download per la mod multiplayer

Skyrim Together Reborn, la mod multiplayer di The Elder Scrolls 5: Skyrim, sta ottenendo grande successo, tanto che è stata scaricata da oltre 60.000 persone dal lancio su Nexus Mod, avvenuto venerdì 8 luglio.

Skyrim Together Reborn consente di affrontare il gioco in multiplayer in compagnia di amici o altri giocatori per completare quest ed esplorare il vasto mondo del GDR di Bethesda. Gli autori consigliano party da 2 fino a 8 giocatori, ma affermano di aver testato la mod anche con più di 30 utenti connessi contemporaneamente, rendendo così Skyrim una sorta di piccolo MMO.

Qui sotto trovate un video introduttivo a Skyrim Together Reborn realizzato dagli autori della mod, che oltre a spiegare le dinamiche di gioco in multiplayer offre anche una guida per l'installazione, nel caso vogliate provarla voi stessi (ecco il link a Nexus Mod). La mod è compatibile solo con la versione 1.6 di Skyrim Special Edition su Steam, possibilmente senza nessun'altra mod installata.

60.000 download in due giorni, di cui 50.000 nelle primo giorno secondo PCGamer, sono un risultato davvero significativo per una mod, ma d'altro canto era anche molto attesa dai giocatori. Il progetto infatti era stato svelato diversi anni fa, subendo un reboot quasi totale nel 2019.