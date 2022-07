Marvel's Avengers, She-Hulk nuovamente confermata in un livestream

She-Hulk farà il proprio debutto in Marvel's Avengers: la celebre eroina è stata nuovamente confermata nell'ambito di un livestream ufficiale, sebbene non ci sia ancora stato un annuncio al riguardo.

Dopo la conferma della doppiatrice di She-Hulk, lo scorso dicembre, lo streamer Frank "Techniq" Ellerbe ha parlato del personaggio cominciando a raccontare un aneddoto, per poi rendersi conto che il suo ingresso nel roster non era ancora stato annunciato.

"La mia insegnante di recitazione è la voce di She-Hulk", ha detto Ellerbe in uno stream ufficiale di Marvel's Avengers, in compagnia del lead designer Brian Waggoner. "Non dirò il suo nome perché non so se è di dominio pubblico. Penso di sì, è stato annunciato..."

Invece no, non è ancora stato annunciato e lo streamer si è dunque reso protagonista di una gran bella gaffe, anticipando appunto l'arrivo di Jennifer Walters, la celebre cugina di Bruce Banner, all'interno del roster di Marvel's Avengers.

Peraltro, come saprete, She-Hulk sarà presente anche su Disney+ con la sua serie televisiva, in uscita il 17 agosto secondo alcuni rumor. Arriverà prima lo show o il DLC?