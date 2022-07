MADiSON, trailer di lancio per l'horror psicologico di Bloodious Games

MADiSON, l'horror psicologico sviluppato da Bloodious Games, si mostra con il trailer di lancio, che conferma la disponibilità del gioco nelle versioni PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch.

Annunciato alla Gamescom 2021, MADiSON punta a offrire un'esperienza coinvolgente e terrificante, mettendoci in mano una macchina fotografica istantanea che collega il mondo umano con l'aldilà.

"Cosa faresti se ti svegliassi rinchiuso in una stanza buia, con le mani ricoperte di sangue?", recita la sinossi ufficiale. "Gioca nei panni di Luca e sopporta la brutale tortura di MADiSON, un demone che lo ha costretto a continuare un sanguinoso rituale iniziato decenni fa, facendogli commettere atti abominevoli. Riuscirai a terminare questa sinistra cerimonia?"

"Ogni personaggio in MADiSON ha una storia sconvolgente che si fonde perfettamente con la narrativa principale. Guarda dove metti i piedi e stai attento a non attirare attenzioni indesiderate. Non sarai solo. Usa la fotocamera istantanea per sopravvivere a questa tortura o per immergerti più a fondo."

"Sviluppa le foto che scatti manualmente e affronta la paura di svelare la verità. Cerca di tutto, raccogli elementi e interagisci con loro per sopravvivere alle entità. Eventi attivati ​​casualmente e puzzle che cambiano durante il gioco assicurano un livello più elevato di rigiocabilità. Perditi in questa esperienza coinvolgente e terrificante grazie a immagini di alta qualità e suoni 3D."