Monster Hunter Rise: Sunbreak, video gameplay con il Nargacuga Iridescente del primo update gratis

Capcom ha pubblicato un nuovo video gameplay di Monster Hunter Rise: Sunbreak che presenta il Naracagua Iridescente e la mappa Arena desolata, entrambi in arrivo con il primo aggiornamento gratuito della maxi-espansione assieme al Bazelguese Vulcanico.

Nel filmato possiamo vedere una caccia in multiplayer di questa variante del Nargacuga, che rispetto a quello standard è in grado di diventare invisibile per poi cogliere di sorpresa il malcapitato di turno. Inoltre questo esemplare è dotato di nuovi attacchi, tra cui una pericolosa doppia codata che lancia anche delle scaglie in tutte le direzioni.

Il primo aggiornamento gratuito di Monster Hunter Rise: Sunbreak sarà disponibile durante il mese di agosto. Stando alla roadmap ufficiale, oltre alle creature e la mappa sopracitati, l'update aggiungerà "tanti altri mostri" (non è chiaro se nuovi di zecca, o versioni "infette" di quelli già presenti). Inoltre, di recente Capcom ha presentato una nuova meccanica legata al potenziamento delle armature tramite dei materiali speciali, grazie al quale sarà possibile modificarne le caratteristiche e abilità.

In futuro arriveranno ulteriori aggiornamenti gratuiti per Monster Hunter Rise: Sunbreak. Il prossimo è programmato per l'autunno e includerà nuovi "mostri di specie rare, sottospecie e potenziati".