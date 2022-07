Offerte Amazon: smartphone OPPO Reno7, ora al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare uno smartphone OPPO Reno7 da 8+128 GB. Lo sconto segnalato è di 80€, ovvero del 24%. Il prezzo pieno indicato da Amazon per questo smartphone è 329.99€. Nell'ultimo periodo, l'OPPO Reno7 era in vendita a un prezzo non superiore a 299.99€. Lo sconto attuale, in ogni caso, è il migliore mai proposto sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

OPPO Reno7 propone una tripla fotocamera da 64+2+2MP. Il display da 6.4 pollici è AMOLED con frequenza di aggiornamento a 90 Hz. La batteria è da 4.500 mAh con ricarica a 33 W. Dispone anche di una garanzia aggiuntiva di 6 mesi (oltre ai 24 standard). La confezione include anche degli auricolari jack 3.5mm, una clip per estrarre la SIM e il trasformatore con cavo di ricarica.

Smartphone OPPO Reno7 da 8+128 GB

