Offerte Amazon: Smart TV Philips 65 pollici con Ambilight con uno sconto di 1.000€

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una smart TV Philips OLED 4K da 65 pollici con ambilight. Lo sconto segnalato è di oltre 1.000€, ovvero di circa il 50%. Il prezzo precedente a questa offerta, su Amazon, era 2.199€. Era dall'inizio di maggio che questa Smart TV rimaneva fissa a questo prezzo su Amazon. In rete era possibile trovarla a prezzi inferiori, ma per questa piattaforma si tratta del primo grande sconto. È anche il prezzo più basso di sempre. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Questa smart TV Philips OLED misura 166 x 17.4 x 100.2 cm. Dispone di un processore Philips P5, uno schermo 4K UHD HDR 10+ con un design sottile e una cornice e piedistallo in metallo. Supporta Dolby Vision e Dolby Atmos. Inoltre, questo schermo include Ambilight, una tecnologia di LED Intelligenti (su tre lati) che si illuminano in sincronia con lo schermo per un'illuminazione ambientale perfetta.

Smart TV Philips OLED 4K da 65 pollici con Ambilight

