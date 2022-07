Diablo Immortal disponibile da oggi anche in Cina, subito primo su App Store

Diablo Immortal è disponibile a partire da oggi, 25 luglio, anche in Cina. Rispetto alla data originale il ritardo è di oltre un mese, ma nonostante ciò il gioco è subito risultato primo su App Store.

Merito degli oltre 15 milioni di pre-registrazioni per la versione iOS, visto che il lancio è avvenuto praticamente a sorpresa e proprio per questo Blizzard non si aspetta di totalizzare chissà quali numeri, dopo aver annunciato 20 milioni di giocatori occidentali per Diablo Immortal.

Ad ogni modo il franchise gode di un'ottima reputazione, visto che Diablo 3 è stato il gioco venduto più velocemente ai tempi della pubblicazione in Cina e i fan aspettavano da tempo il debutto del brand su mobile.

Il mercato cinese potrebbe segnare una svolta per il gioco, che ha ricavato 49 milioni di dollari nel primo mese in occidente ma sembra poi aver rallentato la propria corsa, forse per via delle inevitabili polemiche legate alle microtransazioni.

Abbiamo parlato di questo specifico aspetto dell'esperienza e di tante altre cose nella recensione di Diablo Immortal.