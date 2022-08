Monster Hunter Rise: Sunbreak, Capcom svela i nuovi potenziamenti per le armi, ecco come funzionano

Con un post pubblicato su Twitter e su Steam, il game director Yoshitake Suzuki ha stuzzicato i giocatori di Monster Hunter Rise: Sunbreak, svelando che il primo aggiornamento gratuito in programma per agosto tra le altre cose introdurrà una nuova funzionalità per potenziare per le armi, spiegandone a grandi linee il funzionamento.

Suzuki ha svelato che la meccanica "Qurious Crafting" già annunciata per le armature, offrirà anche dei benefici per le armi, ma in maniera differente. Laddove i pezzi di equipaggiamento possono ottenere nuove abilità e modifiche ai parametri difensivi, apparentemente con dei roll casuali, per quanto riguarda gli armamenti i giocatori potranno scegliere liberamente tra una serie di bonus fissi.

Come possiamo vedere nell'esempio qui sotto, ogni arma avrà fino a un massimo di 5 slot (nell'esempio qui sotto, gli ultimi due slot sembrano bloccati, non è chiaro ancora se ci sarà un modo per "sbloccarli" o se il loro numero è fisso a seconda del ramo) dove allocare altrettanti potenziamenti anomalia. Questi includono bonus all'attacco fisico, all'affinità (ovvero la probabilità di mandare a segno dei colpi critici), all'elemento e all'acutezza.

Monster Hunter Rise: Sunbreak, ecco il nuovo sistema di potenziamento delle armi

Particolarmente interessante l'ultimo potenziamento della lista, che permette di migliorare lo slot per le abilità furia, il che significa che alcune armi attualmente ottime ma penalizzate per via di questo aspetto potranno equipaggiare anche i gioielli furia di livello 2 e 3, come quelli che aumentano i danni contro determinate creature o quello che potenzia i danni se si sfruttano le debolezze elementali. Insomma, si tratta di una novità che ha tutto il potenziale per sconvolgere gli equilibri dell'attuale meta di Monster Hunter Rise: Sunbreak.

Il primo aggiornamento gratuito di Monster Hunter Rise: Sunbreak sarà disponibile durante il corso del mese di agosto, con la data di uscita e i dettagli sui contenuti che verranno svelati durante il Digital Event della prossima settimana, annunciato giusto oggi. Oltre ai nuovi potenziamenti per armi e armature, l'update introdurrà il Nargacuca Iridescente, il Bazelguese Vulcanico e la mappa Arena desolata.