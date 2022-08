Ubisoft: Tencent vuole diventare il maggiore azionista acquistando altre quote, per un report

Stando alle fonti del portale Reuters, Tencent è intenzionata ad aumentare le proprio quote all'interno di Ubisoft e diventare l'azionista maggiore del publisher francese.

Il report pubblicato da Reuters, afferma che il colosso cinese, che ricordiamo che nel 2018 ha acquistato il 5% delle azioni di Ubisoft, ha contattato la famiglia Guillemot e ha espresso il proprio interesse nell'aumentare le proprio quote azionarie.

Non è chiaro al momento in quale percentuale Tencent vuole possedere Ubisoft, ma l'obiettivo sembrerebbe quello di diventare il singolo azionista con il numero maggiore di azioni, comprando per l'appunto parte delle quote della famiglia Guillemot, che attualmente ammontano al 15% del totale.

I dettagli dell'accordo devono ancora essere finalizzati e sono soggetti a modifiche, ma Tencent pare sia pronta a offrire fino a 100 euro per azione, ovvero il 127% in più del loro attuale valore di 44 euro. In confronto, nel 2018 l'azienda cinese aveva ottenuto il 5% della compagnia pagando 66 euro per azione.

Due delle fonti di Reuters hanno aggiunto che l'azienda cinese cercherà anche di acquisire azioni dagli investitori pubblici di Ubisoft, che attualmente rappresentano l'80% del totale, per rafforzare la propria posizione.

Inevitabilmente il report di Reuters ha scosso il mondo della finanza, con il valore delle azioni di Ubisoft che è aumentato del 15% dopo la pubblicazione dell'articolo. Quelle della Guillemot Corp SA, la holding della famiglia Guillemot che possiede la partecipazione di maggioranza, hanno registrato un rialzo del 7%.

Per il momento precisiamo che non c'è nulla di ufficiale e sia Tencent che Ubisoft hanno deciso di non commentare il report di Reuters, dunque vi consigliamo di prendere con le pinze queste informazioni.