Monster Hunter Rise: Sunbreak, data e orario del Digital Event di agosto annunciati

Capcom con un breve teaser trailer ha annunciato un nuovo Digital Event di Monster Hunter Rise: Sunbreak in cui verranno svelati i dettagli del primo aggiornamento gratuito in arrivo su Nintendo Switch e PC nelle prossime settimane. Segnatevi la data sul calendario: l'evento andrà in onda a partire dalle 16:00 italiane di martedì 9 agosto.

Il Digital Event di agosto 2022 sarà presentato dal producer Ryozo Tsujimoto e il game director Yoshitake Suzuki. Potrete seguire l'evento sul canale YouTube di Monster Hunter a questo indirizzo o sul canale ufficiale Twitch da qui. Per l'occasione possiamo aspettarci l'annuncio della data di uscita dell'update e un approfondimento sui contenuti e le sfide in arrivo per i cacciatori di Monster Hunter Rise: Sunbreak.

Come sappiamo, l'aggiornamento gratuito di agosto introdurrà il Nargacuga Iridiscente, che di recente abbiamo visto in azione in un video gameplay, nonché il Bazelguese Vulcanico e la mappa Arena desolata. Inoltre verrà aggiunta una nuova funzione che permetterà di potenziare armi e armature usando i materiali dei mostri infetti. Il filmato menziona l'arrivo di "ancor più mostri" e "nuovi contenuti", quindi possiamo aspettaci ulteriori creature infette e probabilmente anche la prima serie di quest evento di Sunbreak.

Rimanendo in tema, dopo il lancio di Sunbreak, Monster Hunter Rise ha conquistato il terzo posto della classifica dei giochi Capcom più venduti di sempre.