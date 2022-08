I giochi più venduti di Capcom: Monster Hunter Rise sale in terza posizione

Capcom ha aggiornato la classifica dei suoi best seller, che vedono in particolare l'ottima performance di Monster Hunter Rise come novità principale, con il gioco che ha raggiunto velocemente la terza posizione della classifica assoluta e a questo punto insidia la seconda posizione di Resident Evil 7 Biohazard.

Ecco dunque la top ten dei giochi più venduti in assoluto di Capcom:

Monster Hunter: World - 18,30 milioni Resident Evil 7 Biohazard - 11 milioni Monster Hunter Rise - 10,30 milioni Resident Evil 2 - 9,80 milioni Monster Hunter World: Iceborne - 9,50 milioni Resident Evil 5 - 8,30 milioni Resident Evil 6 - 8,30 milioni Street Fighter V - 6,60 milioni Resident Evil Village - 6,40 milioni Street Fighter II - 6,30 milioni

Il risultato di Monster Hunter Rise è particolarmente notevole se si pensa che la sua uscita risale solo al 2021, laddove Monster Hunter World, ancora decisamente lontano, è del 2018 e Resident Evil 7 è del 2017. Nel giro di poco più di un anno, dunque, Monter Hunter Rise è già arrivato in terza posizione e si trova molto vicino al secondo posto, dunque può salire ancora.

Da notare, peraltro, che Monster Hunter Rise: Sunbreak, la maxi-espansione nonché nuova edizione del gioco, è elencata a parte nella classifica e si trova attualmente in posizione 36 con 2,5 milioni di copie vendute, così come World: Iceborne è posizionato a parte in quinta posizione con 9,5 milioni.