Battlefield 2042: anche la Stagione 2 porterà una sola nuova mappa

Anche la Stagione 2 di Battlefield 2042 conterrà principalmente una sola mappa aggiuntiva rispetto alla dotazione standard del gioco, così come abbiamo visto per il lancio della Stagione 1 disponibile in questi giorni.

Battlefield 2042: Stagione 1 è stata lanciata con una sola nuova mappa e due nuove armi, con il medesimo ritmo che evidentemente verrà mantenuto anche per la Stagione 2, secondo quanto riferito dal level designer Shashank Uchil nel nuovo livestream "Battlefield Briefing". Uchil ha svelato di essere "super esaltato per il nuovo livello che stiamo preparando", come a confermare che si tratta di una nuova mappa al singolare.



In base alla descrizione di Uchil, sembra che la futura mappa sia "più piccola", "compatta" e in grado di offrire "molta più copertura" rispetto alle altre, pur essendo progettata comunque per contenere 128 giocatori nella modalità Conquest.

DICE ha inoltre in programma una versione riveduta e corretta di Renewal nella Stagione 2 di Battlefield 2042, oltre a un nuovo Specialista e nuove armi, anche se non ci sono ancora dettagli sulla questione. Nel frattempo, da oggi è disponibile l'aggiornamento 1.2 di Battlefield 2042.