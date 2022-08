Xenoblade Chronicles 3: miglior lancio di sempre per la serie in UK

Xenoblade Chronicles 3 si conferma un successo nel Regno Unito, dove fa registrare il lancio migliore di sempre per la serie su tale mercato, piazzandosi anche nella top 5 dei lanci retail per Nintendo Switch nel 2022.

A riferire i dati è il solito Christopher Dring, editor di GamesIndustry.biz, che analizza i numeri riferiti dalla compagnia di rilevazione e analisi GfK nel Regno Unito. In base a quanto riferito da Dring, Xenoblade Chronicles 3 ha dunque fatto registrare il miglior lancio per la serie in UK, superando Xenoblade Chronicles 2, Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, Xenoblade Chronicles X e i capitoli per Wii e Nintendo 3DS.



Non solo, il gioco si piazza anche al quinto posto assoluto per quanto riguarda i migliori lanci del 2022 su Nintendo Switch, sempre limitatamente al mercato fisico, ovvero dei giochi su cartuccia, che è quello preso in esame da questi dati. In questo caso, Xenoblade Chronicles 3 si posizione sotto Leggende Pokémon: Arceus, Nintendo Switch Sports, LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker e Kirby e la Terra Perduta.



D'altra parte, Xenoblade Chronicles 3 è stato accolto in maniera estremamente positiva dalla critica, come dimostrano i voti internazionali e anche la nostra recensione, dunque a quanto pare l'entusiasmo si è trasferito anche al pubblico, che attendeva in effetti questo terzo capitolo come uno dei giochi di maggior rilievo del 2022.