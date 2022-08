Chernobylite, nuovi contenuti aggiuntivi gratuiti disponibili da oggi

Chernobylite ha ottenuto oggi alcuni nuovi contenuti aggiuntivi gratuiti, con Ghost Town e Season 1: Blue Flames, oltre a una patch che migliora diversi aspetti tecnici e aggiusta alcuni inconvenienti e bug rilevati in precedenza.

Oltre ai vari contenuti gratuiti, sono presenti anche due DLC a pagamento su armi, equipaggiamento e skin.

Chernobylite, un'immagine del gioco

Ghost Town introduce una nuova mappa, incentrata sulla nota area residenziale di Pripyat che era la vera e propria città nei dintorni di Chernobyl, abitata da un notevole numero di persone e gravitante proprio intorno alla centrale nucleare.

La città è ora invasa dai cristalli di chernobylite ed è diventata una città fantasma a tutti gli effetti, un luogo inquietante in cui è facile perdere la propria strada, ma nella quale è ancora possibile riconoscere alcuni punti di riferimenti e landmark caratteristici da visitare.

Season 1: Blue Flames porta una nuova attività nel gioco, intitolata "Memory of You". In questa, ci troviamo a imbarcarci in un viaggio attraverso diverse aree che ricreano la zona d'esclusione di Chernobyl, in modo da trovare oggetti e collezionabili e imparare qualcosa di più sulla relazione tra Tatyana e Igor, collegata alla storia del gioco.

Tra le nuove armi, arriva la balestra Silent Assassin e altro. I due nuovi DLC a pagamento sono Deadly Frost Pack, che aggiunge delle skin a tema ghiaccio, e Blue Flames Pack incentrato su skin per il nascondiglio a tema piuttosto oscuro.

Oltre a questi elementi, sono tante le correzioni e i miglioramenti effettuati dalla patch rilasciata in corrispondenza con questo aggiornamento per Chernobylite, gioco che potete conoscere meglio leggendo la nostra recensione al riguardo.