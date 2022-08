S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl: versione console del primo gioco in arrivo?

È emersa in queste ore la voce di corridoio sulla possibilità che S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl, il primo gioco nella serie di FPS-RPG da parte di GSC GameWorld, possa essere in arrivo in una nuova versione console.

Non ci sono certezze sull'attendibilità della fonte, visto che si tratta di un blogger con precedenti non molto noti, ma in base a questo sembra che il gioco sia già in fase avanzata di sviluppo, tanto che sarebbero presenti già delle testimonianze in video di questa nuova build. A riportare la questione è il blogger americano nevajno1kto, che sostiene di aver potuto provare in anteprima una build ancora preliminare di S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl.

Sembra anche che ci sia un video della versione console di S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl, visibile a questo indirizzo (almeno finché dura), anche se non è chiara l'autenticità del filmato in questione. Il blogger ha anche pubblicato un archivio di oltre 4 GB di materiali, per rimarcare la questione e a conferma dell'informazione rilasciata.

In effetti, le immagini e il video mostrano alcune variazioni applicate all'interfaccia di S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl, che sembrano in linea con le esigenze di fruizione del gioco su console. Sembra che questa versione sia sviluppata su una build modificata dell'X-Ray Engine, ma non sarebbe stato curato dalla stessa GSC GameWorld, bensì da un altro team sotto la supervisione degli autori.

Ricordiamo che stiamo parlando del primo capitolo della serie, mentre il secondo, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è ancora in attesa di una data d'uscita precisa, dopo essere stato rinviato al 2023.