Konami: ricavi da record nell'ultimo trimestre grazie a Yu-Gi-Oh! Master Duel, ma calano i profitti

Konami ha annunciato i dati finanziari relativi al primo trimestre dell'anno fiscale, da cui apprendiamo che la compagnia giapponese ha registrato dei ricavi da record, ma al tempo stesso anche un calo sostanzioso dei profitti.

Nello specifico, i ricavi di Konami nel primo trimestre dell'anno fiscale 2023 ammontano a 71,9 miliardi di yen (circa 535 milioni di dollari), il 5,2% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, e rappresentano il miglior risultato mai conseguito dalla compagnia in un Q1. I profitti invece ammontano a 14,1 miliardi di yen (circa 105 milioni di dollari), dunque il 30,5% in meno rispetto al primo trimestre del 2022.

Questa insolita discrepanza tra ricavi da record e profitti in netto calo è spiegata dall'ammortamento dei costi di produzione dei nuovi giochi in uscita, gli investimenti per il marketing, nonché l'aumento dei costi per le materie prime.

Konami, il riepilogo del primo trimestre dell'anno fiscale 2023

Konami afferma che Yu-Gi-Oh! Master Duel sta ottenendo un grande successo e che per questo motivo sta "mantenendo forte l'interesse nel titolo aggiungendo nuove carte per la prima volta dopo la pubblicazione e organizzando continuamente eventi" in-game.

La compagnia giapponese afferma anche che gli sforzi per realizzare la versione mobile di eFootball 2022, che includono "rivedere il gameplay, ottenere una grafica realistica e investire negli elementi competitivi", sono "stati accolti bene dai consumatori in tutto il mondo".