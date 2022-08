Square Enix: guadagni in calo nel primo trimestre fiscale, ma Final Fantasy 14 rimane un successo

Square Enix ha annunciato i risultati finanziari del trimestre fiscale terminato il a giugno 2022. Tramite tali dati possiamo vedere che le entrate sono in calo, ma Final Fantasy 14 continua ad avere successo.

Secondo il report di Square Enix, le vendite nette sono state pari a 74,876 milioni di Yen, per un calo del 15.5% anno su anno. Invece, i guadagni operativi sono stati pari a 14,430 milioni di Yen, per un calo del 16.7% anno su anno.

Parlando precisamente dei videogiochi digitali, i "giochi HD" (ovvero non mobile/browser) non hanno raggiunto lo stesso livello dello scorso anno, sebbene siano stati pubblicati molti nuovi giochi. Per quanto riguarda invece i giochi mobile e browser, viene spiegato che Echoes of Mana ha ottenuto una buona partenza, ma gli altri titoli hanno segnalato prestazioni "di basso livello". Come sempre, Final Fantasy 14 è il più grande successo della compagnia per il trimestre fiscale. Il gioco ha visto una crescita rispetto allo scorso anno.

Final Fantasy 14

Square Enix ha comunque in programma la pubblicazione di moltissimi giochi per il resto dell'anno per la sezione "giochi HD", come Tactics Ogre Reborn da poco annunciato con trailer e data di uscita. Inoltre, Square Enix vuole invogliare gli iscritti ai suoi MMO a continuare a giocare con "varie iniziative".