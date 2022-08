Alone in the Dark: trapelano immagini e dettagli del reboot per PS5, Xbox Series X|S e PC

Sono trapelati in rete i primi dettagli e una serie di immagini del reboot di Alone in the Dark, anticipando il probabile annuncio ufficiale in programma per l'evento di THQ Nordic di stasera.

Il rivenditore francese Smartoys ha aggiunto per errore il gioco al suo listino prima del previsto, riportando tra l'altro la sinossi ufficiale con informazioni su trama e personaggi, alcune immagini (che potrete visualizzare a questo link) e svelando che il gioco sarà disponibile su PS5, Xbox Series X e PC. La data di uscita indicata è il 31 dicembre 2023, che chiaramente si tratta di un "placeholder".

La sinossi del reboot di Alone in the Dark recita:

"Horror psicologico e il genere Southern Gothic si incontrano in questa rivisitazione del classico survival horror Alone in the Dark. Questa lettera d'amore al gioco cult degli anni '90 ti farà vivere una storia tanto sinistra quanto memorabile attraverso gli occhi di uno dei due protagonisti. Nei panni di Edward Carnby o Emily Hartwood, esplora i vari ambienti, combatti mostri, risolvi enigmi e scopri la terribile verità sulla villa di Derceto."

"Nel profondo sud degli Stati Uniti, negli anni '20, lo zio di Emily Hartwood è scomparso. Accompagnata dall'investigatore privato Edward Carnby, va a cercarlo nella villa di Derceto, un manicomio dove si aggira... Qualcosa. Incontrerai strani occupanti, regni da incubo, mostri pericolosi e svelerai una malvagia cospirazione. Alla confluenza tra realtà, mistero e follia, l'avventura che ti aspetta potrebbe minare le tue certezze. Di chi ti fiderai, in cosa crederai e cosa farai dopo?‎"

Apprendiamo inoltre che la storia è stata scritta dallo sceneggiatore Mikael Hedgerg, autore di SOMA e Amnesia, e che i giocatori potranno scegliere se affrontare questa oscura avventura nei panni di Edward Carnby o Emily Harwood, con, supponiamo, possibili differenze in termini di gameplay e risvolti della trama.

Per maggiori dettagli sul reboot di Alone in the Dark non ci resta che attendere lo showcase di THQ Nordic di questa sera, che vi ricordiamo andrà in onda alle 21:00 italiane.