MultiVersus: la Stagione 1 aggiungerà l'Arcade Mode, match classificati e non solo

Durante l'EVO 2022, Warner Bros. Games ha svelato alcuni dei contenuti in arrivo con la Stagione 1 di MultiVersus, tra i quali troviamo anche l'Arcade Mode.

Come possiamo vedere dall'immagine di presentazione dei contenuti in arrivo qui sotto, è confermato l'arrivo di Rick e Morty come personaggi giocabili, nonché la "Classic Arcade Mode" e la nuova "Ranked Mode". Non mancheranno inoltre nuovi cosmetici, come icone, banner e varianti delle skin dei lottatori.

In precedenza Warner Bros. Games aveva programmato l'inizio della Stagione 1 di MultiVersus per il 9 agosto, con Morty che si sarebbe unito al roster del picchiaduro lo stesso giorno, seguito successivamente dal nonno Rick.

Pochi giorni fa, tuttavia, gli sviluppatori hanno deciso di rinviare l'inizio della prima season, che al momento non ha ancora una data ufficiale. In ogni caso pare che i giocatori non dovranno attendere a lungo, dato che informazioni al riguardo arriveranno "molto presto", stando al tweet qui sopra.