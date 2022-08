Tower of Fantasy: un gameplay trailer mostra la personalizzazione dei personaggi

Con l'avvicinarci del lancio in occidente di Tower of Fantasy, Hotta Games e Level Infinite stanno pubblicando una serie di trailer che mette in risalto le caratteristiche del loro Action RPG open world free-to-play. Quello in testa alla notizia in particolare si concentra sulla personalizzazione dei personaggi e l'utilizzo di vari mezzi di trasporto.

In Tower of Fantasy i giocatori potranno modificare liberamente l'aspetto del proprio personaggio, partendo da una base prestabilita. Ad esempio, è possibile modificare la corporatura, i tratti del volto, l'acconciatura, il colore della pelle, nonché il vestiario. Come possiamo vedere nel filmato le combinazioni possibili grazie all'editor sono praticamente infinite, il che farà la gioia di chi ama creare degli avatar personalizzati.

Nella seconda parte del video invece vediamo in azione i vari mezzi di trasporto a disposizione dei giocatori per esplorare il vasto pianeta di Aida, che includono motociclette, un paio di zampe robotiche, unicorni meccanici e molto altro ancora.

Vi ricordiamo che Tower of Fantasy sarà disponibile a partire dall'11 agosto per PC, iOS e Android, con il preload che inizierà due giorni prima, il 9 agosto.