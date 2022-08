Il rapporto tra funghi e videogiochi

Il grande naturalista Linneo, il botanico svedese che nel Settecento ha gettato le basi del sistema tassonomico impiegato tutt'oggi per classificare le forme di vita terrestre, scriveva che l'ordine dei funghi è "un caos". Un giudizio lapidario, ma preciso. Non è semplice studiare degli esseri viventi che spesso crescono con forme diverse all'interno di una singola specie, con una composizione chimica variabile a seconda dei luoghi: il linguaggio dei funghi è composto da un alfabeto che soltanto in parte siamo riusciti a decifrare. Allo stesso modo, analizzare le manifestazioni videoludiche di questi enigmi è una sfida complessa e affascinante, anche perché si tratta di un percorso poco battuto dalla critica videoludica.

Potenziamenti, cure, pozioni e… magliette?

I Super funghi di Nintendo

Se vi chiedessi quale sia il primo fungo videoludico che vi viene in mente, sono sicura che per molti di voi la risposta sarebbe l'iconico Super fungo. Presente fin dagli albori della serie Super Mario (la sua prima apparizione è avvenuta in Super Mario Bros., nel 1985), ha la forma tondeggiante di Agaricus bisporus, molto apprezzato a livello mangereccio, e i colori sgargianti della temuta Amanita muscaria.

Questo fungo è senz'altro tra i più appariscenti abitanti dei boschi ed è considerato pericolosissimo nell'opinione comune, talora additato come mortale. La descrizione degli effetti dei funghi velenosi nei manuali micologici è molto variabile, anche perché - come sopra accennato - la loro composizione chimica varia fortemente anche all'interno di una stessa specie, essendo legata alla composizione del terreno. Si registrano addirittura variazioni significativa da soggetto a soggetto tra quelli nati nello stesso micelio secondario; tuttavia, in linea generale Amanita muscaria non è certo considerata tra i funghi più pericolosi al mondo, mentre ne è ampiamente attestato il suo utilizzo come psicoattivo: le prime testimonianze scritte sul suo impiego risalgono alla metà del '600, ma è probabile che i suoi effetti fossero noti all'uomo già da secoli, se non da millenni.

Amanita Muscaria

Secondo il naturalista Terence McKenna, il consumo di funghi dagli effetti psicoattivi sarebbe un fenomeno antichissimo, che affonderebbe le sue radici nelle origini dell'evoluzione biologica, culturale e spirituale degli esseri umani: sarebbero stati i funghi ad accendere nel cervello dell'uomo paleolitico la scintilla della conoscenza e della riflessione sul sé. Allo stesso modo, il Super fungo promuove la crescita del piccolo Mario, trasformandolo in Super Mario e aumentando le sue capacità fisiche, "evolvendolo" in un essere potenziato e superiore.

Captain Toad

Nell'ambito dell'ultimo Indie Games Showcase dello scorso giugno, il Wholesome Direct ha schierato un variopinto esercito di videogiochi dedicati alla coltivazione dei campi, alla preparazione di pozioni e, più in generale, alla cura del mondo naturale. Non poteva mancare un gran numero di funghi, che saranno utilizzati, ad esempio, per preparare pozioni in Potion Permit e in Garden Witch Life. Insomma, il mondo dello sviluppo indipendente è tutt'altro che insensibile al fascino di questi esseri enigmatici, come dimostrato anche da Stardew Valley, dove si trovano anche degli altissimi funghi-albero dal cappello colorato - ancora una volta - con i colori brillanti di Amanita muscaria. Saranno soltanto frutto di fantasia?

La risposta è: non proprio. Il nostro pianeta ha già conosciuto organismi simili ed è accaduto nel lontano Devoniano, ben quattrocento milioni di anni fa: si trattava dei Prototaxites, funghi capaci di raggiungere un'altezza di ben otto metri. Esteticamente avevano ben poco a che fare con le forme fungine più comuni nell'immaginario collettivo: privi della tradizionale forma a ombrello, somigliavano più a pinnacoli viventi che svettavano su tutte le altre specie allora presenti, in un mondo in cui le piante non superavano il metro di altezza e nessun animale dotato di spina dorsale era ancora uscito dall'acqua. Scoperte recenti suggeriscono che potrebbe trattarsi di licheni (ossia di organismi simbionti risultante dall'associazione di un'alga e di un fungo), ma una cosa è certa: dovevano essere una vista davvero spettacolare.

Restando su Stardew Valley, l'impiego senz'altro più curioso dei funghi reperibili nei boschi o nei campi del gioco avviene... nella macchina da cucire! Il Common Mushroom può essere utilizzato per creare una maglietta che ricorda molto l'iconica tuta di Super Mario: un simpatico easter egg, certo, ma anche un riferimento all'impiego dei funghi in ambito tessile, sempre più frequente e sdoganato anche dalle grandi case di moda. Nel 2021, la stilista britannica Stella McCartney ha lanciato i primi capi al mondo realizzati in Mylo, presto ribattezzato "pelle di fungo" dalla stampa. Si tratta di un materiale morbido e versatile ottenuto dal micelio, l'apparato sotterraneo del fungo, composto da un complesso intreccio di filamenti, detti ife.

Stardew Valley, un albero-fungo

È più comune nei videogiochi l'impiego dei funghi come risorsa mangereccia, magari per comporre pasti saporiti e complessi, il cui consumo garantisce potenziamenti di varia natura al protagonista: è il caso di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, in cui l'attività di raccolta, studio degli effetti e cottura di vegetali e funghi costituisce una parte importante del gameplay. È invece questione di sopravvivenza in Citizen Sleeper, avventura RPG dalla forte vocazione narrativa sviluppata da Gareth Damian Martin (autore di In Other Waters, di cui parleremo a breve) ambientata nello spazio profondo: base essenziale dell'alimentazione degli umani e dei robot che popolano la stazione Erlin's Eye sono proprio i funghi, utilizzati per creare gustose bevande o succulenti piatti capaci di rievocare lontani ricordi.

Specie fungine terrestri come i matsutake (Tricholoma matsutake) e i finferli (Cantharellus cibarius) sono al centro della narrazione e - come vedremo - il sistema complesso formato dalle reti micorriziche sotterranee, il cosiddetto "wood wide web", è protagonista di uno dei possibili finali di Citizen Sleeper. Parlavamo della forte variabilità della composizione chimica dei funghi: Martin porta all'estremo questo concetto, in quanto da un fungo coltivabile nella sezione più remota dell'Erlin's Eye è possibile ricavare un composto capace di mantenere in vita lo sleeper, robot protagonista del gioco. La responsabile della struttura di coltivazione, la studiosa di botanica Riko, spiega che ciò non era mai accaduto prima, e teorizza che il fungo sia capace di adattarsi ai bisogni di chi lo coltiva: è una visione fortemente antropocentrica, in cui il coltivatore e le sue esigenze sono poste al centro della scena, diversamente da quanto avviene in In Other Waters. Il fungo di Citizen Sleeper è quindi profondamente "comodo" e accomodante nei confronti dell'essere umano, o comunque del robot che ospita una coscienza umana; non sempre è così, e spesso i funghi sono una minaccia mortale nei mondi videoludici.