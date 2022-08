Xbox Game Pass: niente giochi AAA third-party al day-one per il resto del 2022, per Nick Baker

Stando alle fonti di Nick Baker, aka Shpeshal_Nick, da qui alla fine del 2022 potrebbe non arrivare neppure un gioco tripla A di terze parti al day-one nel catalogo di Xbox Game Pass.

La soffiata è stata condivisa durante l'ultimo podcast di Xbox Era, dove Baker afferma di aver sentito delle voci secondo cui al momento nella scaletta interna di Microsoft relativa alle nuove aggiunte del Game Pass per il resto del 2022 non c'è neppure un gioco AAA al day-one realizzato da uno sviluppatore third-party.

Baker tuttavia ha voluto precisare che tutto ciò, se vero, riguarda la situazione attuale: "al momento" Microsoft potrebbe anche non avere in programma il debutto di altri giochi tripla A di terze parti su Game Pass da qui alla fine dell'anno, ma ciò non esclude che sia in trattative con molteplici publisher per siglare nuovi accordi.

D'altronde risulta davvero difficile credere che il colosso di Redmond abbia già delineato in maniera definitiva la line-up delle nuove aggiunte di Xbox Game Pass per il resto del 2022 con quasi cinque mesi di anticipo.

In ogni caso tenete presente che le informazioni condivise da Baker vanno prese con le pinze: non c'è nessuna conferma ufficiale e non sempre le sue fonti si sono rivelate attendibili.

Nel frattempo in questi giorni stanno arrivando i primi giochi di Agosto 2022 di Xbox Game Pass, tra cui troviamo anche Ghost Recon Wildlands.