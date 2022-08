Elden Ring: il cosplay di Melina da melamori.cosplay ci riporta nell'Interregno

Elden Ring non è tra i soggetti più gettonati dai cosplayer, nonostante la sua impressionante popolarità, tuttavia è riuscito subito a far entrare alcuni personaggi nell'immaginario comune, come vediamo con questo cosplay di Melina da parte di melamori.cosplay, che reinterpreta la ragazza in maniera piuttosto fedele.

Contrariamente a quanto abbiamo visto in altri casi, qui il tono del cosplay è abbastanza in linea con lo spirito originale di Melina, replicando un po' il tono misterioso e leggiadro della maiden che si offre come guida al Senzaluce. Anche in questo caso, la ragazza viene mostrata come una figura misteriosa, sempre ammantata da un'aura magica e coperta da un pesante mantello che la nasconde quasi interamente.

La reinterpretazione di melamori.cosplay riprende in maniera piuttosto fedele il costume del personaggio originale, tra mantello e abiti pesanti. La seconda foto cerca anche di ricostruire qualcosa dell'ambientazione tipica dell'Interregno, anche se ovviamente in questo caso entrano in scena i classici trucchi scenici.