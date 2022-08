World of Warcraft, il cosplay di Garona da Kalinka Fox è orchesco

World of Warcraft sta per aggiornarsi ancora una volta e Kalinka Fox ha voluto celebrare l'evento dedicando il suo ultimo cosplay all'iconico personaggio di Garona, la mezza orca che abbiamo visto anche nel film di Duncan Jones.

Con Wrath of the Lich King Classic in uscita il 27 settembre, World of Warcraft tornerà a coinvolgere la sua ampissima base d'utenza anche grazie a personaggi dello spessore di Garona, in grado di conferire valore alla lore creata da Blizzard.

"Orco o umano? Voi vedete la parte di me legata agli orchi, ma i miei superiori orchi e i miei compagni vedono le mie parti umane", ha scritto Kalinka nel suo post su Instagram. "Sono entrambe le cose e nessuna, considerate inferiore da ambo le parti."

Al di là del dramma personale di Garona, il cosplay è stato realizzato con la solita maestria dalla modella russa, sia per quanto concerne gli accessori che il make-up, che in questo caso include un'abbondante passata di verde sulla pelle.