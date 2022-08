Pac-Man World: Re-PAC, trailer confronta il remake con l'originale

Pac-Man World: Re-PAC è protagonista di un trailer che mette a confronto il remake con l'originale, pubblicato nell'ormai lontano 1999 sulla prima PlayStation.

In uscita il 26 agosto, Pac-Man World: Re-PAC vanterà parecchie differenze, tanto dal punto di vista tecnico quanto da quello stilistico, adottando in tal senso i design più recenti per i personaggi del celebre classico di Bandai Namco.

Nel gioco dovremo vestire ancora una volta i panni di Pac-Man, nella sua versione umanoide, e salvare i nostri amici e parenti che sono stati rapiti dai fantasmi e condotti sull'insidiosa Isola Fantasma, un luogo pieno di pericoli.

Per completare la missione dovremo dar fondo a tutte le nostre risorse, sfruttando le abilità del personaggio e cimentandoci con meccaniche migliorate sul piano del gameplay e dei controlli, accompagnati da una grafica ridisegnata a 4K e 60 fps.