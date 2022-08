Pathfinder: Wrath of the Righteous, un trailer annuncia l'apertura dei preorder

Pathfinder: Wrath of the Righteous approderà il mese prossimo su PS4 e Xbox One (nonché su Nintendo Switch via cloud), e l'ultimo trailer del gioco annuncia l'apertura dei preorder per la versione digitale. Le prenotazioni dell'edizione fisica saranno disponibili a breve.

In uscita il 29 settembre, Pathfinder: Wrath of the Righteous è il nuovo RPG sviluppato da Owlcat Games dopo Kingmaker. Disponibile su PC dallo scorso anno, il titolo si aggiornerà alla Enhanced Edition, introducendo tutta una serie di miglioramenti.

"L'edizione fisica di Pathfinder: Wrath of the Righteous è stata oggi svelata", si legge nel comunicato stampa. "Questo oggetto da collezione includerà 4 DLC gratuiti, un set di adesivi e il manuale ufficiale stampato che introduce l'universo ai nuovi arrivati e include artwork esclusivi. I pre-order fisici inizieranno a breve presso retailer selezionati."

Pathfinder: Wrath of the Righteous, la Limited Edition

"Pathfinder: Wrath of the Righteous sarà disponibile sia in formato fisico che digitale per PlayStation 4 e Xbox One (PlayStation 5 e Xbox Series X/S tramite retrocompatibilità); su Nintendo Switch tramite Cloud."

"La Enhanced Edition di Pathfinder: Wrath of the Righteous diventerà la versione standard per console, con miglioramenti della qualità della vita, una modalità foto, insieme a contenuti aggiuntivi di alto livello relativi a diversi percorsi mitici e altre funzionalità e modifiche. Tutti i possessori della versione PC riceveranno anche un aggiornamento gratuito all'Enhanced Edition il 29 settembre."

"Oltre all'atteso annuncio per console, Owlcat Games ha anche confermato che The Treasure of the Midnight Isles, il terzo DLC premium di Pathfinder: Wrath of the Righteous, sarà disponibile il 30 agosto 2022."