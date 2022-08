The Boys: il cosplay di Starlight di narga_lifestream abbaglia con la sua bellezza

Tra situazioni folli e colpi di scena, The Boys con la terza stagione si è confermata una delle serie di maggior successo di Amazon Prime Video. In attesa della Stagione 4 vi proponiamo un nuovo cosplay di Starlight realizzato da narga_lifestream.

Per chi ha visto The Boys, Annie January, aka Starlight, non ha davvero bisogno di presentazioni. Si tratta di uno dei personaggi principali della serie, una supereroina dotata di poteri basati sull'elettricità e mossa da buone intenzioni. Dopo aver coronato il suo sogno di entrare ne I Sette, il supergruppo più forte del mondo, suo malgrado scoprirà che non è tutto oro quello che luccica. Il mito de I Sette è solo una facciata creata dalla Vought, una megacorporazione interessata più ai profitti che a salvare vite umane.

Difficile muovere delle critiche al cosplay realizzato da narga_lifestream, dato che si tratta di un lavoro di ottima qualità, come potrete constatare nelle foto qui sotto. Acconciatura e costume sono stati ricreati alla perfezione e anche la scenografica utilizzata sullo sfondo risulta senza dubbio azzeccata.

