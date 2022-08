Marvel's Spider-Man primo su Steam dopo l'uscita delle recensioni

Marvel's Spider-Man ha raggiunto la vetta della classifica di vendita globale di Steam, subito dopo l'uscita delle recensioni, che hanno premiato la qualità del port. Il gioco di Insomniac e Nixxes si è piazzato sopra Cult of the Lamb, un'altra uscita importante di questi giorni, Steam Deck, che continua a vendere molto bene, e Farthest Frontier, un nuovo gestionale di Crate Entertainment che sta ottenendo molti consensi.

Marvel's Spider-Man primo su Steam

Da notare che Marvel's Spider-Man è ancora in prenotazione su Steam, dove sarà sbloccato domani, 12 agosto 2022.

In effetti i voti ricevuti da Marvel's Spider-Man per PC sono ottimi, tra i quali il nostro, con la media voto di OpenCritic che si è attestata su 88.

Attualmente è uno dei giochi meglio valutati del 2022 (è nella top 10 di OpenCritic), segno che gli investimenti di Sony in ambito PC stanno dando i loro frutti. Del resto già altri port come God of War e Days Gone si erano rivelati impeccabili, quindi non stupisce che lo sia anche quello di Marvel's Spider-Man.