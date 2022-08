Thymesia: annunciata la versione cloud per Nintendo Switch del soul-like ispirato a Bloodborne

Team17 e gli sviluppatori di OverBorder hanno annunciato oggi che l'action RPG di stampo souls-like Thymesia arriverà anche su Nintendo Switch in versione cloud, con data di uscita fissata al 18 agosto 2022, ovvero in concomitanza con il lancio delle versioni PC, PS5 e Xbox Series X|S. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer, che potrete visualizzare qui sotto.

In Thymesia vestiamo i panni di del misterioso Corvus, metà umano e metà corvo, mentre cerca di rimettere insieme i suoi ricordi perduti, per salvare se stesso e il regno che un tempo chiamava casa. Il gioco presenta combattimenti dalla difficoltà punitiva, in pieno stile souls-like, e incentrati sulla capacità di Corvus di rubare le armi pestilenziali dei nemici e usarle contro di loro, su schivate dinamiche e un sistema di combattimento che in generale sembra premiare un approccio aggressivo. Se volete saperne di più vi suggeriamo di leggere il nostro provato di Thymesia.

"Il regno di Hermes, un tempo fiorente, sta ormai vivendo un'epoca sciagurata", recita la descrizione ufficiale. "Considerata la risposta a tutti i mali del reame, l'alchimia divenne una pratica molto diffusa nel territorio e gli abitanti l'accolsero nelle loro case, usandola per potenziare e curare come meglio credevano. Quando il costo dell'alchimia si fece troppo alto, vennero fatti vari tentativi per fermarne l'utilizzo, ma fallirono tutti, uno dopo l'altro, e tutto il reame ne subì le conseguenze catastrofiche. Nel giro di pochi giorni, il regno scivolò nel caos, con mostri infetti che si aggiravano per le strade insanguinate, e trovare una cura sembrava ormai impossibile."

"Corvus è l'ultimo barlume di speranza del regno: il fato di Hermes è nelle sue mani piumate. La verità è sepolta in profondità nei ricordi che Corvus ha disseminato per tutto questo mondo maledetto e solo ritrovandoli il regno sarà salvo; tuttavia, ogni volta che ci si immerge di nuovo, cercando di ricostruire la verità, trova soltanto altri segreti."