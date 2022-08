My Dress-Up Darling: il cosplay di Hiko imita una delle scene più famose dell'anime

My Dress-Up Darling è stato uno degli anime più sorprendenti del 2022, con la prima stagione che ha conquistato milioni di spettatori su Crunchyroll. Oggi torniamo a parlare dell'opera realizzata da Shin'ichi Fukuda grazie al cosplay di Marin Kitagawa realizzato da Hiko, che imita una delle scene più famose e iconiche dell'anime.

My Dress-Up Darling parla della passione per i cosplay, dal punto di vista di Marin, un'aspirante cosplayer dal carattere spigliato e solare, e di Gojō, un ragazzo introverso e timido ma estremamente abile con ago e filo. Unendo le loro forze, la ragazza riesce a coronare il suo sogno e realizzare il suo primo cosplay.

Il cosplay di Hiko imita una delle scene più famose dei primi episodi My Dress-Up Darling, quella dove Gojō (qui interpretato da groro66) deve prendere le misure della ragazza per realizzare il suo primo costume. Per fare in modo che l'operazione sia quanto più precisa possibile, Marin si sveste e rimane in costume da bagno, mettendo in grande difficoltà il ragazzo. Come potrete constatare dalla serie di scatti qui sotto, la scena è stata riproposta in maniera fedele, con entrambi i cosplayer che si sono calati perfettamente nelle loro parti.

